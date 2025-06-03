Apple готовит сюрпризы к WWDC: ИИ, новый дизайн iOS и игровое приложение

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Совсем скоро — ровно через неделю — стартует главное ежегодное событие Apple для разработчиков WWDC. По свежей информации Марка Гурмана из Bloomberg, компания приготовила несколько интересных анонсов, включая долгожданные ИИ-функции, масштабный редизайн iOS и новое игровое приложение.

ИИ по-яблочному

Apple наконец-то готова показать свои наработки в области искусственного интеллекта. Разработчики получат доступ к локальным ИИ-моделям с поддержкой до 3 миллиардов параметров — это позволит внедрять в приложения функции вроде автоматического суммирования текста и умной автокоррекции.

iOS 26: революция дизайна

Новая версия мобильной ОС получит:

Интерфейс в стиле visionOS

Улучшенное приложение «Переводчик» с поддержкой Siri и AirPods

Продвинутый режим управления зарядом батареи

ИИ-функции в Safari и «Фото»

Игровой хаб

Apple готовит замену Game Center — универсальное игровое приложение для всех платформ (iOS, iPadOS, macOS и tvOS). Оно объединит библиотеку игр, таблицы лидеров и социальные функции.

macOS 26 Tahoe

Новая версия «мака» получит название в честь озера Тахо и визуальные элементы из visionOS.

Интересно, что некоторые ожидаемые функции (вроде новой Siri) пока не готовы к показу. Узнаем все подробности уже на следующей неделе!