Apple наконец-то обновит Magic Mouse — возможно порт появится в правильном месте

Apple запланировала мероприятие "Scary Fast" на 30 октября, где предполагается, что она объявит о новых компьютерах Mac, оснащенных чипом M3. Чип M3 будет создан на технологическом процессе 3 нм TSMC, обеспечивая выдающуюся вычислительную и графическую производительность. Кроме того, в новом отчете утверждается, что Apple также анонсирует обновленные версии Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse с портом USB-C, отходя от разъема Lightning. Вопрос о том, изменит ли Apple неудобное местоположение порта зарядки, остается открытым.

На данный момент Magic Mouse от Apple имеет порт зарядки в нижней части, что делает невозможным одновременное использование аксессуара и его зарядку, и пользователи долгое время выражали недовольство этой особенностью дизайна. Поскольку Apple переходит на стандарт USB-C для Magic Mouse, вопрос о новом решении для зарядки остается без ответа.

В предыдущем месяце Apple представила порт USB-C в линейке iPhone 15 и с тех пор начала обновлять свои существующие продукты и аксессуары. В частности, Apple представила новую версию Apple Pencil, которая подзаряжается через USB-C. Корпус AirPods также был обновлен, чтобы поддерживать USB-C, и компания планирует обновить всю линейку аксессуаров.

Помимо Magic Mouse, Apple также собирается использовать USB-C в Magic Trackpad и Magic Keyboard. Эти изменения позволят пользователям использовать одно зарядное устройство для множества продуктов Apple. Согласно сообщениям от Bloomberg, Apple собирается окончательно отказаться от разъема Lightning и перейти на стандарт USB-C для своих аксессуаров.

На мероприятии также ожидается представление нового MacBook Air, 24-дюймового iMac и, возможно, 13-дюймового MacBook Pro, оснащенного чипом M3. Хотя MacBook Air сохранит свой дизайн, 24-дюймовый iMac и 13-дюймовый MacBook Pro могут получить изменения в дизайне и новые цветовые варианты. Важно отметить, что новый чип M3 станет одной из ключевых особенностей мероприятия, предоставляя значительное увеличение производительности как процессора, так и графического процессора.

Помимо этого, предполагается, что мероприятие "Scary Fast" будет связано с высококачественными играми для Mac. Apple, возможно, собирается изменить игровую индустрию на Mac с помощью нового чипа M3. В частности, чип A17 Pro, используемый в iPhone 15 Pro, поддерживает трассировку лучей и может быть доступен на устройствах Mac. Наши новости будут следить за этим событием, поэтому не упустите важные обновления.