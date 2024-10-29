Apple тактично умолчала об ограничениях подключаемых внешних мониторов для iMac M4

Apple недавно анонсировала iMac на чипе M4, отметив, что он поддерживает подключение внешнего монитора с разрешением 8K. Однако после релиза Apple внесла небольшие изменения в описание: хотя iMac действительно способен работать с 8K-экраном, частота обновления составляет 60 Гц, а не 120 Гц, как изначально сообщалось. Подключение такого монитора возможно через Thunderbolt-порт, но ограничение в 60 Гц связано с пропускной способностью текущего Thunderbolt 4, который физически не поддерживает 8K с более высокой частотой.

Эта поправка не осталась незамеченной — многие заметили, что в первых описаниях фигурировала частота обновления 120 Гц. Похоже, что ошибка сразу была исправлена командой маркетинга Apple, но скриншоты с этой неверной информацией успели разойтись по интернету. Теперь же подтверждено, что новый iMac M4 с 10-ядерным процессором и графикой поддерживает внешний 8K-дисплей при 60 Гц.

Хотя некоторые пользователи могли разочароваться в этом ограничении, стоит понимать, что технологии пока не позволяют вывести на 8K-монитор полноценные 120 Гц по Thunderbolt. Даже по официальным стандартам Thunderbolt 4 максимальная частота для 8K-экрана пока остаётся на уровне 60 Гц.

С учетом этого ограничения, текущие 8K-дисплеи в основном рассчитаны на работу с частотой 60 Гц. Однако для творческих профессионалов iMac M4 остаётся отличным выбором, даже если им не всегда хватает встроенного 5K Retina-дисплея. Возможность подключить внешний 8K-экран добавляет iMac гибкости, хотя пока 8K-мониторы остаются дорогим решением.