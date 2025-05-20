ASRock атакует игровой рынок: три новых монитора Phantom Gaming

ASRock решила всерьёз заявить о себе на рынке игровых мониторов, представив три новые модели в линейке Phantom Gaming. Главной звездой стал инновационный PGO32UFS — первый двухрежимный WOLED-монитор компании, который умеет переключаться между 4K@240 Гц и Full HD@480 Гц.
Флагманские характеристики PGO32UFS:
- 31,5-дюймовая WOLED-панель с ультратонкими рамками
- Молниеносное время отклика 0,03 мс
- Поддержка AMD FreeSync Premium Pro
- Точная цветопередача (Delta E<2) для профессиональной работы
- Встроенный Wi-Fi 7 и KVM-переключатель
Для тех, кому не нужен двухрежимный функционал, ASRock предлагает PGO32UFSA — классический 32-дюймовый 4K@240 Гц монитор на QD-OLED матрице, который составит конкуренцию топовым моделям от ASUS и MSI.
Бюджетным вариантом стал PG27QFW2 с IPS-матрицей:
- 27 дюймов с разрешением 2K
- Частота обновления до 400 Гц
- Яркость 400 нит
- Встроенные динамики
ASRock явно намерена занять свою нишу среди производителей игровых мониторов, предложив варианты для разных категорий геймеров — от киберспортсменов до любителей красивой картинки. Осталось только дождаться информации о ценах и сроках выхода.