ASRock атакует игровой рынок: три новых монитора Phantom Gaming

ASRock решила всерьёз заявить о себе на рынке игровых мониторов, представив три новые модели в линейке Phantom Gaming. Главной звездой стал инновационный PGO32UFS — первый двухрежимный WOLED-монитор компании, который умеет переключаться между 4K@240 Гц и Full HD@480 Гц.

Флагманские характеристики PGO32UFS:

31,5-дюймовая WOLED-панель с ультратонкими рамками

Молниеносное время отклика 0,03 мс

Поддержка AMD FreeSync Premium Pro

Точная цветопередача (Delta E<2) для профессиональной работы

Встроенный Wi-Fi 7 и KVM-переключатель

Для тех, кому не нужен двухрежимный функционал, ASRock предлагает PGO32UFSA — классический 32-дюймовый 4K@240 Гц монитор на QD-OLED матрице, который составит конкуренцию топовым моделям от ASUS и MSI.

Бюджетным вариантом стал PG27QFW2 с IPS-матрицей:

27 дюймов с разрешением 2K

Частота обновления до 400 Гц

Яркость 400 нит

Встроенные динамики

ASRock явно намерена занять свою нишу среди производителей игровых мониторов, предложив варианты для разных категорий геймеров — от киберспортсменов до любителей красивой картинки. Осталось только дождаться информации о ценах и сроках выхода.