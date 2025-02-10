ASUS берет на себя ответственность за повреждения графических карт, вызванные механизмом Q-Release

Недавняя ситуация с механизмом быстрого отсоединения Q-Release на материнских платах ASUS серии 800 привлекла много внимания из-за повреждений, которые он может нанести графическим процессорам. Внедренная система позволяет легко отсоединить видеокарту, не нажимая кнопку на слоте PCI-E x16, но оказалось, что этот процесс может быть не таким безопасным, как ожидалось.

Некоторые пользователи сообщили, что интерфейс их графических карт был поврежден во время использования Q-Release. Изначально ASUS отреагировала на жалобы, заявив, что система предназначена для незначительных повреждений, таких как царапины, и утверждала, что это не должно приводить к серьезным поломкам. Однако вскоре компания признала свою ответственность за ущерб и объявила, что компенсирует повреждения не только материнских плат серии 800, но и видеокарт других производителей.

В новом официальном заявлении на Bilibili ASUS заверила, что будет работать с производителями графических карт для компенсации ущерба. В то же время компания продолжает утверждать, что такие повреждения могут быть вызваны лишь неправильным использованием Q-Release. В ответ на это ASUS снова напомнила пользователям о правильной эксплуатации механизма и выпустила список всех материнских плат с поддержкой этой системы, включая модели на чипсетах Intel Z890 и B860, а также AMD X870E/X870 и B850.

В то время как другие бренды начали свои расследования, ASUS продолжает следить за ситуацией. Будем держать вас в курсе всех новостей по этому вопросу.