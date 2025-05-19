ASUS представила две эксклюзивные RTX 5080: бесшумную Noctua Edition и брутальную DOOM версию

ASUS сделала настоящий подарок геймерам и энтузиастам, представив две эксклюзивные версии RTX 5080. Первая — долгожданная Noctua Edition с тремя фирменными 120-мм вентиляторами вместо привычных двух. Эти бесшумные кулеры NF-A12x25 G2 в паре с массивным радиатором и испарительной камерой обеспечивают рекордное охлаждение, правда, занимая целых четыре слота в корпусе.

Но настоящим сюрпризом стала ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition, вдохновленная новой игрой DOOM: The Dark Ages. Ограниченная партия в 666 штук (не случайное число!) получила уникальный дизайн с элементами щита-пилы из игры. Под стильным кожухом скрывается мощная начинка с частотой до 2790 МГц и медным радиатором.

Особенности новинок:

Noctua Edition : фирменные коричневые вентиляторы, фазовые термопрокладки, усиленная конструкция против прогиба

: фирменные коричневые вентиляторы, фазовые термопрокладки, усиленная конструкция против прогиба DOOM Edition: эксклюзивный дизайн, комплект с игровыми аксессуарами и кодом на DOOM: The Dark Ages

Хотя точные цены не раскрываются, очевидно, что эти карты будут значительно дороже базовой RTX 5080 (от $999). DOOM-версия уже доступна для предзаказа, а в продажу поступит в июле. Для истинных фанатов Noctua и серии DOOM эти видеокарты станут не просто железом, а настоящими коллекционными предметами.