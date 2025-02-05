Браузер для тех, кто устал от интернета и хаоса — Opera One R2

Opera продолжает прокачивать свой браузер и представила вторую бета-версию Opera One R2. Это не просто косметическое обновление — в браузере появилось много новых функций, которые сделают серфинг в интернете ещё удобнее и интереснее.

Начнём с мультимедиа. Если раньше элементы управления музыкой и видео были прикреплены к боковой панели, то теперь они доступны в отдельном плавающем окне. Плеер можно свободно перемещать и менять его размер. Причём внешний вид автоматически подстраивается под тему оформления браузера. Всё просто и понятно: кнопки «воспроизведение/пауза», переключение треков, регулировка громкости и быстрый доступ к самому плееру всегда под рукой.

Для тех, кто открывает десятки вкладок и потом теряется в них, Opera One R2 предлагает обновлённые инструменты. Появилась возможность разделить экран на две части и работать с двумя сайтами одновременно — полезно для сравнения информации или параллельной работы. А если вы случайно закрыли важную вкладку, её легко найти благодаря новому индикатору в виде подсветки: чем свежее вкладка, тем ярче подсветка.

Но самое интересное — это интеграция с искусственным интеллектом Aria. Теперь помощник не просто отвечает на вопросы, но и умеет обрабатывать контент прямо на веб-странице. Например, вы можете попросить его подытожить статью, перевести текст или быстро найти нужную информацию. Более того, браузер позволяет запускать ИИ-инструменты локально, что делает работу ещё быстрее и безопаснее.

Вдобавок к этому Opera внедрила функции генерации изображений и текста с помощью ИИ, а также возможности голосового управления. Это превращает браузер в настоящий центр для работы и развлечений.

Ожидается, что Opera One R2 выйдет для широкой аудитории к концу года. Судя по обновлениям, браузер станет не просто окном в интернет, а полноценным инструментом для повседневных задач.