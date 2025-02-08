Бюджетный Ryzen 5 7400F оказался невероятно горячим

AMD недавно выпустила Ryzen 5 7400F — доступный шестиядерный процессор с ценником около $115. Однако первые тесты показали неприятный сюрприз: вместо припоя под теплораспределительной крышкой здесь используется обычная термопаста. В результате даже при номинальном энергопотреблении процессор быстро достигает критических температур, упираясь в предел в 95°C.

По характеристикам Ryzen 5 7400F практически не отличается от старшего Ryzen 5 7500F, за исключением слегка урезанных частот (4,7 ГГц против 5,0 ГГц). Чип оснащён 32 МБ кеша L3 и заявленным TDP 65 Вт (лимит мощности — 88 Вт). Один из китайских тестеров проверил новинку с памятью DDR5-6000 CL36 на материнской плате MSI MPG 850 Edge Ti WiFi, используя жидкостные системы охлаждения Taiyu T360 Pro и DeepCool LP360.

В бенчмарке Cinebench R23 Ryzen 5 7400F оказался всего на 6% медленнее Ryzen 5 7500F в однопоточных задачах. Однако при стандартном PPT 88 Вт температура достигала 95°C даже с СЖО. При повышении лимита мощности до 100 Вт чип нагрелся до 105°C, вызвав сбой. Попытка разгона с ручной регулировкой напряжения позволила добиться 5,05 ГГц, но температура при этом составила 96°C.

Использование термопасты вместо припоя снижает эффективность теплоотвода и долговечность процессора. Для обычных пользователей этот момент, возможно, не критичен, но для энтузиастов и геймеров, стремящихся выжать максимум из железа, лучше обратить внимание на Ryzen 5 7500F, где с термоинтерфейсом всё в порядке.