Чёрно-белый экран, физическая клавиатура и минимум лишних функций — вышел Minimal Phone

В продажу поступил необычный смартфон Minimal Phone — устройство, которое намеренно делает меньше, а не больше. Вместо стандартного цветного дисплея он оснащён 4,3-дюймовым экраном E-Ink и полноценной QWERTY-клавиатурой, обеспечивающей тактильную отдачу при наборе текста. Это не просто олдскульный гаджет — его концепция рассчитана на тех, кто хочет избавиться от бесконечной прокрутки ленты и повысить свою продуктивность.

Разработчик смартфона, стартап Minimal, собрал более 600 000 долларов на краудфандинговой платформе Indiegogo и теперь начал поставки первых устройств покупателям. Дисплей E-Ink делает телефон идеальным для чтения и работы с текстом, а низкое энергопотребление обеспечивает долгое время автономной работы. Однако медленная частота обновления экрана делает его непригодным для игр или просмотра видео.

Внутри Minimal Phone работает на чипсете MediaTek Helio G99, оснащён 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Батарея ёмкостью 3000 мА·ч позволяет устройству работать несколько дней без подзарядки, а 15-ваттная беспроводная зарядка стандарта Qi делает его ещё удобнее.

Физические элементы управления расположены максимально эргономично: на правой грани — кнопки громкости и отдельная клавиша обновления экрана E-Ink, на левой — кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Внизу — порт USB-C, аудиоразъём 3,5 мм и слот для microSD.

На задней панели установлена 16-Мп камера со вспышкой, а вот фронтальная камера представлена не во всех моделях. Можно приобрести версию без селфи-камеры — идеальный вариант для тех, кто ценит конфиденциальность.

Minimal Phone работает на Android 14 с полным доступом к сервисам Google Play, но стоит учитывать, что некоторые приложения могут работать не так, как на обычных экранах. Доступны три цветовых варианта: серый (Pebble), чёрный (Onyx) и серебристый (Fusion).

Стоимость смартфона составляет $399 за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а топовая версия с 8/256 ГБ стоит $499. Заказать гаджет можно через Indiegogo или на официальном сайте Minimal. Первые поставки ожидаются в начале марта.