Дерево и технологии: Thermaltake выпускает скандинавскую серию корпусов для ПК

Thermaltake сделала неожиданный, но стильный ход, добавив деревянные элементы в свои корпуса для ПК. Вдохновленная скандинавским дизайном, компания представила специальные версии моделей Tower 600, TR100 и линейки View с натуральными деревянными панелями. Пользователям предлагается выбор между темным деревом на черном или темно-синем фоне и светлыми оттенками на белом корпусе.

Особенность этих новинок в том, что они сохраняют все технические характеристики своих "недеревянных" собратьев. Параллельно Thermaltake анонсировала два новых компактных корпуса — TR200 и TR300. Последний особенно интересен возможностью установки передней панели с деревянными планками, напоминающей популярные решения от Fractal Design. Оба корпуса поддерживают мощные системы охлаждения и комплектуются удобными 6-дюймовыми ЖК-экранами.

Но настоящей изюминкой презентации стал игровой стол P950, созданный в сотрудничестве со Studio FA Porsche. Этот премиальный продукт сочетает в себе гладкую ореховую отделку с высокотехнологичными функциями: электромеханической регулировкой высоты, управляемой через приложение RGB-подсветкой и впечатляющей грузоподъемностью до 150 кг.

Thermaltake, известная своими смелыми дизайнерскими экспериментами, на этот раз сделала ставку на сдержанную элегантность. Деревянные элементы добавляют теплоты и уюта традиционным металлическим корпусам, не жертвуя при этом функциональностью. Хотя цены на новинки пока не объявлены, очевидно, что натуральные материалы становятся новым трендом в мире компьютерного железа. Осталось дождаться первых отзывов от пользователей и моддеров, которые по достоинству оценят этот необычный подход к дизайну.