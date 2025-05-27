Exynos 2500 в Galaxy Z Flip7: мощный чип или вынужденная замена?

В сети появились интересные данные о будущем Galaxy Z Flip7. В базе Geekbench засветился прототип с номером модели SM-F766U — это американская версия, что намекает: смартфон может получить чипсет Exynos 2500 по всему миру.

Изначально этот процессор готовили для линейки S25, но из-за проблем с производством Samsung якобы отказалась от него в пользу Snapdragon 8 Elite. Теперь же Exynos 2500 может дебютировать именно в складном гаджете.

Тесты производительности показывают скромные результаты:

2012 баллов в одноядерном режиме

7563 балла в многоядерном

Это уровень Snapdragon 8 Gen 3, но не его преемника. Конфигурация чипа тоже вызывает вопросы: 10-ядерный CPU с максимальной частотой всего 3.3 ГГц — значительно меньше, чем у конкурентов от Qualcomm и MediaTek.

Возможно, Samsung намеренно снизила частоты из-за особенностей складного корпуса (проблемы с охлаждением). Или это стандартные показатели Exynos 2500 — тогда ситуация печальнее.

Из других характеристик:

Android 16 с оболочкой One UI 8

12 ГБ оперативной памяти

Официальный анонс Galaxy Z Flip7 и Fold7 ожидается в начале июля. Осталось немного — скоро узнаем, станет ли Exynos 2500 приятным сюрпризом или вынужденным компромиссом.