Garmin устранила «синий треугольник смерти», но некоторым пользователям придётся сбросить настройки

Garmin наконец-то решила проблему, из-за которой умные часы зависали на экране загрузки с «синим треугольником смерти», превращая гаджет в бесполезную игрушку. Компания предложила инструкции по устранению ошибки, но для некоторых пользователей без полного сброса до заводских настроек не обойтись, а это значит потерю всех данных и настроек.

Хотя Garmin не раскрывает причину сбоя, пользователи Reddit считают, что проблема связана с работой GPS-функций. Сначала компания советовала просто перезагрузить устройство, но теперь инструкции стали более детальными.

Владельцам Epix, Fenix, Instinct, Descent и Enduro предлагают подключить часы к ПК и синхронизировать их через Garmin Express – после этого они должны нормально загрузиться. А вот Forerunner, Vivoactive, Venu и Approach требуют полного сброса через комбинацию кнопок, что приведёт к удалению всех данных, включая платежные карты в Garmin Wallet.

Под удар попали и велокомпьютеры Garmin Edge. Их можно попытаться восстановить, подключив к ПК и удалив файл CPE.bin. Если не поможет, остаётся только «мастер-сброс» и повторная настройка. Garmin уверяет, что следование инструкциям на сайте поддержки поможет избежать этой проблемы в будущем. Но если ваш гаджет всё ещё не работает, похоже, придётся пожертвовать настройками и начинать с нуля.