Google Search теперь с ИИ: революция в поиске или навязчивый помощник?

Google сделал решительный шаг, превратив тестовый "Режим ИИ" в полноценную функцию основного поиска. С сегодняшнего дня американские пользователи постепенно получат доступ к этой опции — она появится отдельной вкладкой слева от привычного интерфейса.
Что обещает Google:
- "Самый мощный ИИ-поиск" с улучшенной логикой и мультимодальностью
- Интеграцию с Gemini 2.5 для сложных запросов
- Функцию Deep Search, создающую экспертные отчёты за минуты
- Возможность бронировать билеты, столики и даже покупать одежду
- Анализ данных с автоматическим созданием графиков
Особый интерес вызывает функция Live — аналог Gemini с возможностью задавать вопросы о том, что видит камера. Также поиск научится учитывать контекст из подключённых сервисов вроде Gmail.
Но есть и тревожные моменты:
- Google не уточняет, чем его ИИ лучше конкурентов
- Достоверность автоматических отчётов остаётся под вопросом
- Многие функции появятся только в ближайшие месяцы
Пока непонятно, станет ли это прорывом или очередным экспериментом. Одно ясно точно — привычный поиск Google меняется навсегда, хотим мы этого или нет.