Google Search теперь с ИИ: революция в поиске или навязчивый помощник?

Google сделал решительный шаг, превратив тестовый "Режим ИИ" в полноценную функцию основного поиска. С сегодняшнего дня американские пользователи постепенно получат доступ к этой опции — она появится отдельной вкладкой слева от привычного интерфейса.

Что обещает Google:

"Самый мощный ИИ-поиск" с улучшенной логикой и мультимодальностью

Интеграцию с Gemini 2.5 для сложных запросов

Функцию Deep Search, создающую экспертные отчёты за минуты

Возможность бронировать билеты, столики и даже покупать одежду

Анализ данных с автоматическим созданием графиков

Особый интерес вызывает функция Live — аналог Gemini с возможностью задавать вопросы о том, что видит камера. Также поиск научится учитывать контекст из подключённых сервисов вроде Gmail.

Но есть и тревожные моменты:

Google не уточняет, чем его ИИ лучше конкурентов

Достоверность автоматических отчётов остаётся под вопросом

Многие функции появятся только в ближайшие месяцы

Пока непонятно, станет ли это прорывом или очередным экспериментом. Одно ясно точно — привычный поиск Google меняется навсегда, хотим мы этого или нет.