Huaxun выпустила чисто белую видеокарту RX 7900 XT Hellhound Spectral White

Rockstar представила RX 7900 XT Dark Dog — Spectral White, новую версию видеокарты, которая имеет чисто белую цветовую схему.

Этот графический ускоритель по умолчанию разгоняется на заводе и может достигать частоты графического процессора от 2130 до 2500 МГц в режиме OC. Он оснащен 5376 потоковыми процессорами, 20 ГБ видеопамяти GDDR6 (320 бит), двумя 8-контактными блоками питания, тремя вентиляторами и тепловой трубкой диаметром 8 х 6 мм. Имеется один интерфейс HDMI 2.1 и три интерфейса DisplayPort 2.1.

Пока официальная цена и дата выпуска этой видеокарты не объявлены, но в рамках расследования IT House стало известно, что чисто белая версия видеокарты 7900XTX Dark Dog доступна для приобретения на JD.com. Официальный магазин заявляет, что цена составляет 6899 юаней (примерно 86 800 рублей), в то время как обычная черная версия видеокарты 7900XT Dark Dog продается по цене 5599 юаней (примерно 70 500 рублей).