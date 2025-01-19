ИИ-поиск и новые инструменты Windows 11: что приготовила Microsoft

Microsoft продолжает внедрять искусственный интеллект в Windows 11, чтобы сделать систему более удобной и интеллектуальной. Новая функция поиска на базе ИИ позволяет находить файлы и настройки, используя привычные фразы, а не точные запросы.

Поиск ИИ работает локально и не требует подключения к интернету благодаря поддержке NPU-чипов на устройствах Copilot Plus. На данный момент он обрабатывает изображения (JPEG, PNG), текстовые файлы (TXT, PDF, XLS) и настройки системы. Пользователи могут выбрать, какие папки индексировать, или активировать режим полного охвата, который охватывает весь диск.

В будущем Microsoft планирует расширить возможности поиска, добавив интеграцию с облачными сервисами, такими как OneDrive. Пока новая функция доступна только для устройств на базе Snapdragon, но вскоре станет совместимой и с процессорами Intel и AMD.

В обновлении также появился инструмент Click to Do, который упрощает редактирование текста. Например, с его помощью можно быстро исправить грамматические ошибки, выбрав опцию «Refine» в контекстном меню.

Эти изменения — часть стратегии Microsoft по созданию более умной и персонализированной Windows. Новые функции пока находятся на стадии тестирования, но их потенциал обещает сделать работу с системой удобнее и продуктивнее.