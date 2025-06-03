Infinix готовит ультрабюджетный смартфон Smart 10: 120 Гц экран за копейки

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Компания Infinix, похоже, скоро представит новый бюджетник Smart 10. Судя по утечкам, это будет предельно доступное устройство с неожиданно приятными характеристиками для своей цены.

Что известно:

Большой 6,67-дюймовый HD+ экран с частотой 120 Гц (редкость для бюджетников)

с частотой (редкость для бюджетников) Аккумулятор 5000 мАч с медленной зарядкой 10 Вт

с медленной зарядкой Процессор Unisoc T615 , 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти

, и Скромная камера: 8+2 МП сзади и 8 МП спереди

сзади и спереди Android 15 Go Edition с оболочкой XOS 15.1.0

с оболочкой XOS 15.1.0 Сохранён разъём 3,5 мм и стереодинамики

Устройство явно ориентировано на самые низкие ценовые сегменты — это будет один из самых доступных смартфонов с экраном 120 Гц. Правда, за экономию придётся платить слабой камерой, 4G-модемом и медленной зарядкой.

Официальный анонс ожидается в ближайшее время. Учитывая скромные характеристики, цена Smart 10 должна быть действительно демократичной.