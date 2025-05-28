Infinix Hot 60 Pro+: самый тонкий смартфон с изогнутым экраном?

Infinix готовит настоящего рекордсмена — Hot 60 Pro+ толщиной всего 5,95 мм. Новые эксклюзивные изображения подтверждают: смартфон будет тоньше стопки из четырёх кредитных карт! При этом он окажется легче конкурентов — всего 154,6 г против 163,8 г у Galaxy S25 Edge.

Что действительно интригует — заявленная «массивная батарея». Как Infinix удалось совместить ультратонкий корпус и ёмкий аккумулятор, пока остаётся загадкой. Если обещания производителя оправдаются, мы можем получить уникальный аппарат, сочетающий рекордную тонкость с достойной автономностью.

Остаётся ждать официальных характеристик — особенно интересно, удалось ли инженерам Infinix превзойти Apple, которая тоже готовит ультратонкий iPhone 17 Air. В любом случае, гонка за миллиметры выходит на новый уровень!