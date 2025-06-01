Infinix Note 50x получит 90 FPS в BGMI — рекорд для бюджетников

Infinix готовит важное обновление для своего бюджетного смартфона Note 50x. Уже в июне 2025 года выйдет OTA-обновление, которое добавит поддержку 90 кадров в секунду в Battlegrounds Mobile India (BGMI).

После установки обновления пользователи смогут активировать режим "Extreme+" в настройках графики игры. Это сделает Note 50x единственным смартфоном в ценовом сегменте до 12 000 индийских рупий (около $140) с такой возможностью.

Выпущенный в марте 2025 года Infinix Note 50x обладает неплохим запасом мощности:

Процессор Dimensity 7300 Ultimate

Дисплей с частотой 120 Гц

Опции памяти 6/128 ГБ и 8/128 ГБ

Устройство также получило 50 МП основную камеру, аккумулятор 5500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и работает на свежем Android 15.

Это обновление особенно важно для индийского рынка, где BGMI остается одной из самых популярных мобильных игр. Теперь геймеры смогут получить плавный игровой процесс без необходимости покупать дорогие флагманы.

Если вы рассматривали Note 50x как игровой вариант, теперь у вас появился дополнительный аргумент в его пользу. Остается дождаться июня, чтобы проверить, насколько хорошо смартфон справится с новым режимом.