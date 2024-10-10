Intel не сдается — начата работа над видеокартами нового поколения Xe3 "Celestial"

Intel недавно представила свою новую графическую архитектуру Xe2, которая теперь используется в процессорах Lunar Lake «Core Ultra 200V». Вслед за этим компания начала подготовку к следующему шагу — разработке графической архитектуры нового поколения Xe3 «Celestial».

Недавно в коде для Linux 6.13 появились первые упоминания о Xe3 "Celestial". Были добавлены идентификаторы PCI для процессоров серии Panther Lake «Core Ultra Series 3», которые включают следующие модели:

0xB080

0xB081

0xB082

0xB090

0xB091

0xB092

0xB0A0

0xB0A1

0xB0A2

Приятно видеть, что Intel активно развивает графические процессоры следующего поколения. Xe2 уже продемонстрировал существенные улучшения в производительности с процессорами Lunar Lake, и от Xe3 ожидают аналогичных или даже более значительных изменений. Panther Lake обещает до 12 ядер Xe3, что значительно превосходит 8 ядер Xe2 в процессорах Lunar Lake.

Что касается различных конфигураций Panther Lake, упомянуты несколько вариантов:

PTL-H SKU #1: 4 производительных ядра (P-ядра), 8 эффективных ядер (E-ядра), 4 ядра Xe3, энергопотребление 45 Вт.

PTL-H SKU #2: 4 P-ядра, 8 E-ядер, 4 LP-E ядра, 12 ядер Xe3, энергопотребление 25 Вт.

PTL-H SKU #3: 4 P-ядра, 8 E-ядер, 4 LP-E ядра, 4 ядра Xe3, энергопотребление 25 Вт.

PTL-U SKU #1: 4 P-ядра, 0 E-ядер, 4 LP-E ядра, 4 ядра Xe3, энергопотребление 15 Вт.

Архитектура Xe2 впервые была представлена как интегрированное решение для Lunar Lake, и планируется, что она также будет использоваться в дискретных графических картах линейки Arc Battlemage. Эти дискретные графические решения будут предназначены для ноутбуков и настольных ПК и, вероятно, выйдут в конце этого года или в начале следующего. Некоторые конфигурации с 20 ядрами Xe2 уже начали появляться в онлайн-базах данных.

Xe2 принесла 50% прирост производительности, улучшенные возможности трассировки лучей, XeSS и улучшения в мультимедиа. Ожидается, что Xe3 "Celestial", который планируется к выходу во второй половине 2025 года, предложит такие же или более серьёзные улучшения и станет частью iGPU решений в процессорах Panther Lake.