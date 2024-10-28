Intel подала патент на конструкцию многочиплетного графического процессора

Intel, похоже, всерьез подумывает о внедрении дезагрегированных архитектур для своих графических процессоров — компания подала патент, который описывает применение специализированных «чиплетов» для графических задач.

Энтузиастов может порадовать, что Intel, судя по патенту, нацелена на будущее, где от монолитных чипов переходят к отдельным модульным элементам. Хоть нам и неизвестно, как скоро это воплотится в реальных продуктах, сам факт регистрации патента говорит о том, что Intel действительно рассматривает дезагрегированные GPU как перспективное направление.

Согласно патентной заявке, компания изучает возможность использования отдельных логических микросхем для выполнения графических задач, и такой подход мог бы стать прорывом в производительности и энергоэффективности. Для справки: дезагрегированные GPU разрабатываются как альтернатива традиционным монолитным чипам. В этом подходе GPU состоит из небольших модульных чиплетов, каждый из которых может быть настроен под определенные задачи — например, для расчетов, обработки графики или выполнения ИИ-операций.

Основное преимущество таких архитектур заключается в том, что они могут значительно экономить энергию, поскольку отдельные чиплеты можно отключать, если они не используются. Эта гибкость делает дезагрегированные GPU модульными и более универсальными, что выводит их на новый уровень в сравнении с традиционными решениями и открывает возможности для более точной настройки нагрузки.

Любопытно, что AMD уже тоже двинулась в этом направлении: они подавали патент на использование многомодульных GPU, где каждый чиплет работает в одном из трех режимов, что напоминает структуру многочиплетного модуля. Похоже, нас ждет захватывающая гонка между Intel и AMD за лидерство в дезагрегированных GPU.

Однако создать многочиплетный графический процессор — задача сложная. Она требует не только передовых технологий межсоединений, но и преодоления множества производственных сложностей. Примеры таких конструкций уже есть, например, AMD использует чиплеты в своих процессорах EPYC. Однако пока полноценного GPU с такой архитектурой не появилось, и, возможно, патент Intel — знак того, что мы на пути к реализации дезагрегированных GPU в будущем.