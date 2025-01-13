Intel представила концепты модульных компьютеров нового поколения

На CES 2025 компания Intel продемонстрировала свои свежие идеи в области модульной электроники, включая карманные компьютеры и ноутбуки с возможностью горячей замены компонентов. Эти устройства обещают облегчить обновление техники и дать потребителям больше свободы, чем когда-либо.

Одной из главных новинок стал футуристический карманный компьютер с металлическим корпусом и 7-дюймовым FHD-экраном. Устройство поддерживает подключение сменных экранов через три независимых разъёма, что открывает двери к кастомизации: пользователи смогут выбирать экраны с разными характеристиками. Хотя подобная идея кажется революционной, детали реализации пока остаются загадкой.

Intel также представила ноутбук «Lunar Lake», вдохновлённый их прошлой концепцией Compute Card. Этот модульный ноутбук оснащён моторизованным шарниром для автоматического открытия и закрытия, системой отслеживания взгляда и необычной мышью в форме кольца. Ещё один интересный элемент — встроенная беспроводная зарядная площадка Qi прямо на подставке для рук.

Обе концепции разрабатывались в сотрудничестве с Quanta, известной тайваньской компанией, работающей в сфере искусственного интеллекта. Устройства выходят под брендом «AI8A», хотя значение этого названия остаётся неясным.

Будущее этих продуктов на массовом рынке пока под вопросом, но сам подход Intel к модульности выглядит перспективным. Если идея будет развита, такие устройства могут открыть новую эру в пользовательской электронике, делая обновление и настройку гаджетов проще и доступнее.