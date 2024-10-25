iPad mini 7 оказался отличным игровым устройством

Обновление A17 Pro, которое Apple представила для iPad mini 7, делает этот компактный планшет настоящим игровым зверем. Несмотря на то что у него на одно ядро GPU меньше, чем у чипа в iPhone 15 Pro и Pro Max, он все равно показывает впечатляющие результаты. В одном из коротких игровых роликов, посвященных Resident Evil 4 Remake, этот малыш запускает игру AAA с частотой более 50 кадров в секунду, а в некоторых моментах даже достигает 60 кадров. Однако, как вы уже, возможно, догадались, для достижения таких показателей жертвуют качеством изображения, и iPad mini 7 приходится использовать масштабирование для повышения производительности.

Прежде всего, стоит отметить, что Resident Evil 4 Remake разработан на движке RE Engine от Capcom — это одна из самых оптимизированных платформ, которая обеспечивает отличную плавность игрового процесса и визуальные улучшения даже на менее мощных устройствах. Так что не удивительно, что игра показывает такие хорошие результаты на iPad mini 7. YouTuber Dame Tech демонстрирует, что игра работает в разрешении 1280 x 840 с использованием технологии масштабирования MetalFX от Apple, установленной на качество.

Неудивительно, что Resident Evil 4 Remake вынужден работать в более низком разрешении — некоторые пользователи предпочитают плавный игровой процесс и готовы пожертвовать качеством изображения. К тому же на 8,3-дюймовом экране iPad mini 7 заметные различия могут быть не так уж очевидны, ведь пиксели расположены близко друг к другу. Однако мы заметили, что с волосами Леона Кеннеди дела обстоят не очень — они выглядят немного плохо. Эти визуальные недостатки становятся заметными, если использовать апскейлеры вроде FSR от AMD, так что, скорее всего, проблема в масштабировании MetalFX до 840p, которое вызывает пикселизацию.

Несмотря на небольшие недостатки с графикой, мы уверены, что любой, кто ищет портативное устройство для игр класса AAA, не станет жаловаться на такие компромиссы при использовании iPad mini 7. При этом стоит отметить, что сейчас планшет продается на Amazon за 484 доллара за модель с Wi-Fi и 128 ГБ памяти. Так что потенциальные покупатели надеются на появление еще большего количества играбельных игр на iPadOS.