iPhone 17: Больше экран, но без апгрейда "начинки"

Свежие слухи об iPhone 17 вызывают недоумение. Хотя смартфон действительно получит увеличенный до 6,3-дюймов экран (как у Pro-моделей), его технические характеристики останутся на уровне iPhone 16.

Согласно данным аналитика Джеффа Пу из GF Securities, iPhone 17 сохранит:

Чип A18 (в то время как другие модели линейки перейдут на A19)

Все те же 8 ГБ оперативной памяти

Это решение выглядит особенно странным на фоне того, что iPhone 17 Air, Pro и Pro Max получат более мощный A19 и увеличенную до 12 ГБ оперативную память.

Эксперты предполагают, что такой шаг — сознательная стратегия Apple:

Базовый iPhone 17 становится "увеличенной версией iPhone 16" без существенных улучшений

Пользователи, желающие реального апгрейда, вынуждены будут выбирать более дорогие модели

"Это классический пример апселлинга, — комментируют аналитики. — Apple делает базовую модель достаточно хорошей, но оставляет все действительно интересные обновления для премиальных версий".

Пока остается неясным, как рынок отреагирует на такой подход. Но одно можно сказать точно — в 2025 году разрыв между базовыми и Pro-моделями iPhone станет еще заметнее.