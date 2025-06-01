iPhone 17: Больше экран, но без апгрейда "начинки"

Свежие слухи об iPhone 17 вызывают недоумение. Хотя смартфон действительно получит увеличенный до 6,3-дюймов экран (как у Pro-моделей), его технические характеристики останутся на уровне iPhone 16.
Согласно данным аналитика Джеффа Пу из GF Securities, iPhone 17 сохранит:
- Чип A18 (в то время как другие модели линейки перейдут на A19)
- Все те же 8 ГБ оперативной памяти
Это решение выглядит особенно странным на фоне того, что iPhone 17 Air, Pro и Pro Max получат более мощный A19 и увеличенную до 12 ГБ оперативную память.
Эксперты предполагают, что такой шаг — сознательная стратегия Apple:
- Базовый iPhone 17 становится "увеличенной версией iPhone 16" без существенных улучшений
- Пользователи, желающие реального апгрейда, вынуждены будут выбирать более дорогие модели
"Это классический пример апселлинга, — комментируют аналитики. — Apple делает базовую модель достаточно хорошей, но оставляет все действительно интересные обновления для премиальных версий".
Пока остается неясным, как рынок отреагирует на такой подход. Но одно можно сказать точно — в 2025 году разрыв между базовыми и Pro-моделями iPhone станет еще заметнее.