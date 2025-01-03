iPhone 2025: Новые модели, революционные изменения и конкуренция внутри линейки

Apple готовит пять новых моделей iPhone, каждая из которых обещает удивить. От бюджетного iPhone SE до футуристического iPhone 17 Air — выбор в этом году будет непростым.

Новый iPhone SE 4: доступный, но мощный

Весной Apple представит обновлённый iPhone SE — первый за три года. Модель лишится кнопки «Домой», получит безрамочный OLED-дисплей и заметно улучшенные характеристики:

Чип A18

8 ГБ оперативной памяти

Основная камера на 48 МП

Порт USB-C

Собственный 5G-модем от Apple

Это будет самый доступный iPhone с функциями, ранее доступными только в флагманах. SE 4 обещает стать хитом среди тех, кто ищет баланс цены и возможностей.

iPhone 17 Air: стиль и инновации

Впервые Apple выпускает модель Air, которая заменит iPhone Plus. Этот ультратонкий смартфон, ориентированный на дизайн, получит:

Чип A19

8 ГБ оперативной памяти

Собственный 5G-модем

Высокочастотный дисплей

iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории с новым размером экрана, подходящим для тех, кто ищет что-то между базовой и Pro-моделями.

iPhone 17 Pro: ещё больше мощности

Флагманская линейка Pro продолжит развиваться. В этом году iPhone 17 Pro получит:

Чип A19 Pro

12 ГБ оперативной памяти

Улучшенную фронтальную камеру (24 МП)

Новый дизайн с алюминиевой рамкой и увеличенным выступом камеры

Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит максимальную производительность и инновации.

iPhone 17 Pro Max: вершина линейки

Pro Max по традиции возглавит линейку. Он предложит всё лучшее от iPhone 17 Pro, включая:

Уменьшенный Dynamic Island

Продолжительное время автономной работы

Возможные эксклюзивные улучшения камеры

Базовый iPhone 17: прочный середнячок

Базовая модель 17 серии сохранит успешную формулу iPhone 16 с небольшими улучшениями:

Чип A19

8 ГБ оперативной памяти

Фронтальная камера 24 МП

6,1-дюймовый дисплей

Среди всех новинок базовый iPhone станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжность без переплаты.

Apple в 2025 году делает ставку на разнообразие, предложив устройства для каждого пользователя. Будь то инновационный Air, мощный Pro Max или доступный SE, новое поколение iPhone вновь обещает задать тон на рынке смартфонов.