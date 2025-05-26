iPhone будущего: как Apple планирует создать идеальный безрамочный дизайн

Apple готовит масштабные изменения в дизайне iPhone, и главная цель — полностью убрать все вырезы и отверстия в экране. Согласно свежим слухам от инсайдеров, компания постепенно будет внедрять новые технологии, чтобы к 2027 году представить по-настоящему безрамочный iPhone к 20-летнему юбилею смартфона.

Постепенные изменения:

iPhone 17 (2025): Минимальные изменения дизайна, но возможны улучшения в камерах

Минимальные изменения дизайна, но возможны улучшения в камерах iPhone 18 (2026): Компоненты Face ID переедут под экран, останется только отверстие для фронтальной камеры

Компоненты Face ID переедут под экран, останется только отверстие для фронтальной камеры iPhone 20 (2027): Полноэкранный дизайн — и камера, и Face ID будут скрыты под OLED-панелью

Главный вызов для Apple — сохранить качество фронтальной камеры и точность Face ID при их размещении под экраном. Пока другие производители, особенно китайские, сталкивались с ухудшением качества фото и видео при использовании подобных технологий.

Ожидается, что iPhone 17 получит обновлённую систему камер с увеличенными матрицами, но пока неясно, коснутся ли эти изменения всей линейки или только флагманских моделей.

Стоит отметить, что Apple не всегда сразу внедряет радикальные изменения — компания может отложить нововведения, если они не соответствуют её стандартам. Поэтому, несмотря на амбициозные планы, к слухам о полноэкранном iPhone стоит относиться с осторожностью.

Если Apple удастся реализовать задуманное, мы увидим по-настоящему революционный дизайн. Но ждать осталось ещё несколько лет — а пока можно наблюдать, как компания будет постепенно приближаться к этой цели.