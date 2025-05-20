iQOO Neo10 Pro+ раскрыт до анонса: топовый экран и мощная начинка

Компания iQOO готовит к выходу мощный флагман Neo10 Pro+, и новые утечки раскрыли практически все его характеристики. Судя по данным, это будет настоящий монстр производительности с несколькими интересными фишками.

Главные особенности будущей новинки:

Огромный 6,82-дюймовый OLED-экран 2K с технологией LTPO и круговой поляризацией

Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite + собственный игровой чип iQOO

Рекордный аккумулятор 6800 мАч с молниеносной зарядкой 120 Вт

Ультразвуковой сканер отпечатков прямо в экране

Камерный модуль получил 50-МП основной сенсор, но со вторым модулем пока неясно — это может быть либо 50-МП сверхширокоугольник, либо скромный 8-МП датчик. Фронтальная камера будет 16-МП.

Единственные компромиссы — пластиковая рамка и упрощенный дизайн камерного блока. Но в остальном Neo10 Pro+ выглядит как настоящий флагман для геймеров и энтузиастов. Официальный анонс ожидается в конце месяца — тогда и узнаем все точные детали и цены.