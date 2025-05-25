Китайские гиганты объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки 2.0

Четыре ведущих китайских бренда — Huawei, Honor, Oppo и Vivo — сделали важный шаг к унификации зарядных технологий. На конференции в Шэньчжэне они представили обновленный стандарт UFCS 2.0, который обещает избавить пользователей от проблемы несовместимых зарядок.

Главные нововведения стандарта:

Поддержка 40-ваттной зарядки без проверки "родных" аксессуаров

Функция обратной зарядки между устройствами разных брендов

Обязательная автоматическая регулировка мощности для безопасности и эффективности

Это серьезный прогресс — раньше каждый производитель продвигал свои стандарты, вынуждая пользователей покупать "родные" зарядки. Правда, пока неясно, присоединятся ли к инициативе Samsung и Apple. Но даже внутри китайского альянса это уже победа — теперь можно быстрее заряжать телефон, не задумываясь о бренде зарядного устройства.

Главный вопрос: выйдет ли UFCS 2.0 за пределы Китая? Пока глобальные игроки сохраняют свои стандарты, пользователям по-прежнему придется выбирать экосистему. Но начало положено — возможно, это первый шаг к действительно универсальной зарядке.