Китайский аналог Radeon RX 550 выйдет в следующем году

Компания Loongson из Китая объявила о намерении выпустить новое поколение графического процессора в третьем квартале 2024 года, который будет обладать производительностью, аналогичной AMD RX 550.

Внутренний китайский рынок активно ищет альтернативы для удовлетворения потребностей своих потребителей. Недавние конфликты в сфере чипов между США и Китаем привели к ограничениям на различные продукты искусственного интеллекта. В этой связи возможны запреты на продукты на потребительском уровне. Поэтому появление нового графического процессора от Loongson, который предлагает аналогичную производительность AMD Radeon RX 550, представляет интерес для рынка, несмотря на то, что он в первую очередь ориентирован на геймеров.

Ожидается, что новый графический процессор 9A1000 от Loongson, предназначенный для начального и бюджетного сегмента, появится на рынке в третьем квартале 2024 года. Его производительность, согласно предварительным оценкам, будет сравнима или даже немного превысит AMD Radeon RX 550. Также новый графический процессор будет конкурировать с NVIDIA GT 1030 по цене, ориентировочно в районе 40–60 долларов США.

Отмечается, что графический процессор Loongson 9A1000 обеспечивает ускорение искусственного интеллекта и поддерживает все новейшие форматы DL/DNN. По словам представителей компании, этот графический процессор позволит Loongson избежать необходимости использования графического процессора AMD Radeon RX 550, который до этого поставлялся с новыми системами на базе процессора 3A6000.

В настоящее время компания предлагает процессоры 3A6000 с 4 ядрами и 8 потоками на частоте до 2,5 ГГц. Однако планируется выпуск моделей 3B6000 с 8 ядрами, 3C6000 с 16 ядрами и 3D6000 с 32 ядрами и более высокими частотами в будущем. Компания также планирует представить новую продукцию на презентации, запланированной на 28 ноября, включая системы и машины ODM с использованием их новейших процессоров.

Кроме того, компания разработала новую технологию межсоединения чипов под названием "Dragon Chain", которая сравнима с NVLINK и CXL, но обещает более низкие задержки и высокую пропускную способность. На данный момент скорость передачи данных составляет 16 Гбит/с, но в следующей версии планируется увеличение до 32 Гбит/с с сохранением эффективности. Эта технология будет применяться в основном в рабочих станциях и серверных платформах.