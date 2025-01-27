Китайский DeepSeek обогнал ChatGPT в США: новый лидер ИИ?

AI Assistant от китайского стартапа DeepSeek неожиданно стал самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, оставив позади ChatGPT. Этот успех поставил под сомнение первенство США в ИИ и эффективность экспортных ограничений против Китая.

ИИ-приложение AI Assistant, работающее на модели DeepSeek-V3, стремительно набрало популярность среди пользователей США с момента выпуска 10 января. Согласно данным Sensor Tower, оно стало лидером рейтинга бесплатных приложений, потеснив даже ChatGPT от OpenAI. Создатели DeepSeek утверждают, что их модель превосходит другие ИИ с открытым кодом и конкурирует с передовыми закрытыми решениями мирового уровня.

Успех китайского ИИ вызвал настоящий шок в Кремниевой долине, ведь считалось, что США прочно удерживают лидерство в этой сфере. Более того, этот случай ставит под сомнение эффективность американских санкций против Китая, направленных на ограничение доступа к передовым чипам и ИИ-технологиям.

DeepSeek заявляет, что обучила DeepSeek-V3 на чипах Nvidia H800, которые не входят в список запрещённых для экспорта в Китай. Всего на обучение было потрачено около 5,5 млн долларов — относительно небольшая сумма для таких проектов. Эта информация заставила многих аналитиков задуматься, насколько реально остановить развитие китайского ИИ с помощью ограничений.

DeepSeek — молодой стартап из Ханчжоу, основанный миллиардером Ляном Вэньфэном в 2023 году. Китайские компании давно стремятся догнать США в области больших языковых моделей, и хотя Baidu выпустила первый аналог ChatGPT в Китае, именно DeepSeek смог создать первую ИИ-модель, которую в США признали на уровне или даже лучше американских решений.

Теперь остаётся главный вопрос: сможет ли DeepSeek удержать лидерство или этот успех — временное явление?