Компания Nvidia анонсировала видеокарту GeForce RTX 4090 D

NVIDIA официально представила в Китае свою видеокарту GeForce RTX 4090 D, которая по производительности очень похожа на оригинальную RTX 4090.

Китай получил первый эксклюзивный и официальный GPU NVIDIA, GeForce RTX 4090 D: Нацелен на игровой сегмент с аналогичной производительностью и той же ценой, что и 4090, но с уменьшенными характеристиками ядра

Сегодня NVIDIA официально представила графический процессор GeForce RTX 4090 D для геймеров, который призван вернуть флагманскую производительность китайским геймерам. Это очень необычный запуск, который будет ограничен азиатскими рынками, где оригинальная RTX 4090 была ограничена из-за американского законодательства.

Спецификации графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090 D

Судя по имеющейся информации о спецификациях, NVIDIA GeForce RTX 4090 D оснащена урезанным вариантом GPU Ada Lovelace, который мы получили в RTX 4090. Этот вариант обозначен как AD102-250-A1 SKU и должен иметь меньшее количество ядер, чтобы соответствовать требованиям TPP (Total Processing Performance), установленным правительством США, и соответствовать последним правилам экспорта.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 D имеет 14 592 ядра CUDA, тактовую частоту до 2520 МГц, 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, 384-битный шинный интерфейс и TGP до 425 Вт. Все карты получат три выхода для мониторов, включая 3 DP 1.4a и один порт HDMI 2.1. Несмотря на то, что карты получают пользовательские модели, ни одна из них не будет поддерживать разгон. Почти все крупные производители в Китае, такие как MSI, GALAX, ZOTAC и Inno3D, выпускают свои пользовательские модели, которые ничем не отличаются от RTX 4090.

Пользовательские модели графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090 D

MSI выпускает видеокарту GeForce RTX 4090 D в топовом варианте SUPRIM X, которая обладает лучшей производительностью в своем классе, массивным кулером и потрясающим дизайном. MSI также готовит вариант Gaming X, который будет доступен для тех, кто не хочет тратить премиум-цену на вариант SUPRIM X.

ZOTAC выпустит в общей сложности пять вариантов, которые включают в себя серии PGF, Trinity и AIRO. PGF RTX 4090 D - топовый вариант с фантастическим четырехслотовым дизайном, украшенным RGB-светодиодами и трехвентиляторной системой охлаждения.

GALAX будет предлагать свою видеокарту GeForce RTX 4090 D в трех вариантах, включая 20th Anniversary Edition, Boomstart и Metamaster. Компания также подготовила дизайн AIO с жидкостным охлаждением, который включает 360-мм радиатор и компактный кожух для самой карты.

NVIDIA также поделилась некоторыми показателями производительности карты и сравнила ее с RTX 3090 Ti. RTX 4090 D обеспечивает до 3,5-кратного прироста производительности с DLSS+RT в таких играх, как Alan Wake 2.

Министерство торговли США и его секретарь Джина Раймондо (Gina Raimondo) недавно мягко отнеслись к ограничениям на китайские чипы искусственного интеллекта, заявив, что NVIDIA должна продавать чипы в Китай, поскольку они используются в коммерческих приложениях, таких как игры. Что касается цены, то предстоящий игровой GPU будет стоить так же, как и предыдущая модель RTX 4090, с MSRP в 12 999 юаней, что в итоге составит около $1800 в США.