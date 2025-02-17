Легендарная Sapphire выпустит материнскую плану B850M Nitro+ с поддержкой AM5

Компания Sapphire представила свою первую материнскую плату 800-й серии — B850M Nitro+. Это усовершенствованная версия B650M Nitro+ с минимальными изменениями во внешнем виде, но заметными улучшениями в характеристиках.

B850M Nitro+ создана в формате Micro-ATX и рассчитана на работу с процессорами AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000. В арсенале платы — слоты PCIe 5.0 ×16 и PCIe 4.0 ×16, а также M.2 PCIe 5.0 ×4 и M.2 PCIe 4.0 ×4 для скоростных NVMe-накопителей. Поддерживается разгон оперативной памяти DDR5 до 8000 МТ/с, а в некоторых конфигурациях можно добиться и более высоких частот.

Для владельцев видеокарт Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+ эта материнка станет идеальным дополнением: её дизайн отлично сочетается с фирменными GPU, создавая гармоничный внешний вид. Плата также оснащена четырьмя слотами для ОЗУ DDR5-8000, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а её размеры — 245 × 245 мм. Пока новинка продаётся только в Китае по цене около $180, а её предшественница B650M Nitro+ доступна примерно за $125.