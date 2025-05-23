Lian Li RS: революционные БП с поворотной розеткой и встроенным хабом

На Computex 2025 Lian Li представила инновационную серию блоков питания RS с нестандартными решениями. Главная фишка — поворотная розетка на 180° и дублирующие разъёмы на разных сторонах корпуса, что кардинально меняет подход к кабель-менеджменту.
Ключевые особенности:
- Поворотная розетка на задней панели (можно сместить вправо для нестандартных сборок)
- Дублирующие разъёмы 24-pin (ATX) и 8-pin (EPS) на передней и левой сторонах
- Сменный модуль на выбор: USB-хаб (5 портов) или комбинированный контроллер (4 USB + 6 PWM-разъёмов)
Для кого это?
- Для владельцев корпусов ITX — передние разъёмы упрощают подключение при нестандартном монтаже
- Для перфекционистов кабель-менеджмента — меньше перекрученных проводов в нижнем отсеке
- Для моддеров — встроенный хаб избавляет от необходимости докупать отдельные контроллеры
Цены и даты:
Поступят в продажу в Q3 2025 по цене от 154,99∗∗(1000Вт)до∗∗154,99∗∗(1000Вт)до∗∗179,99 (1200 Вт с USB-хабом).
Эти БП особенно пригодятся в компактных сборках, где каждый сантиметр пространства на счету. Lian Li в очередной раз доказывает, что даже в консервативных компонентах вроде БП есть место для инноваций.