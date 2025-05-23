Lian Li RS: революционные БП с поворотной розеткой и встроенным хабом

На Computex 2025 Lian Li представила инновационную серию блоков питания RS с нестандартными решениями. Главная фишка — поворотная розетка на 180° и дублирующие разъёмы на разных сторонах корпуса, что кардинально меняет подход к кабель-менеджменту.

Ключевые особенности:

Поворотная розетка на задней панели (можно сместить вправо для нестандартных сборок)

Дублирующие разъёмы 24-pin (ATX) и 8-pin (EPS) на передней и левой сторонах

Сменный модуль на выбор: USB-хаб (5 портов) или комбинированный контроллер (4 USB + 6 PWM-разъёмов)

Для кого это?

Для владельцев корпусов ITX — передние разъёмы упрощают подключение при нестандартном монтаже

Для перфекционистов кабель-менеджмента — меньше перекрученных проводов в нижнем отсеке

Для моддеров — встроенный хаб избавляет от необходимости докупать отдельные контроллеры

Цены и даты:

Поступят в продажу в Q3 2025 по цене от 154,99∗∗(1000Вт)до∗∗154,99∗∗(1000Вт)до∗∗179,99 (1200 Вт с USB-хабом).

Эти БП особенно пригодятся в компактных сборках, где каждый сантиметр пространства на счету. Lian Li в очередной раз доказывает, что даже в консервативных компонентах вроде БП есть место для инноваций.