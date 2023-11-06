MediaTek Dimensity 9300 официально представлен — серьезный флагманский мобильный процессор

Наконец-то официально был показан MediaTek Dimensity 9300, готовый соревноваться с такими процессорами, как Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Новый чипсет включает в себя несколько изменений, включая четыре мощных ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A74. MediaTek также гордится своей способностью генерировать Stable Defusion менее чем за секунду. Кроме того, этот набор микросхем поддерживает новейшие LLM с до 33 миллиардами параметров, что делает его мощным инструментом для искусственного интеллекта.

Следует отметить, что MediaTek Dimensity 9300 не включает в себя эффективные ядра. Однако, компания утверждает, что это не снижает эффективность чипсета. Из четырех ядер Cortex-X4 только одно работает на частоте выше 3,25 ГГц, остальные три - на частоте 2,85 ГГц. Четыре ядра Cortex-A720 функционируют на частоте 2 ГГц, что способствует общей эффективности.

MediaTek утверждает, что новый Dimensity 9300 обеспечивает увеличение эффективности на 33% при сравнимой производительности с предыдущей моделью Dimensity 9200, а также увеличение максимальной производительности на 40%. Хотя информации об энергопотреблении при максимальной производительности не предоставлено, можно предположить, что чип может потреблять некоторое количество энергии.

Dimensity 9300 также представляет концепцию "гонки на холостом ходу", при которой чипсет работает на максимальной скорости некоторое время, вместо того чтобы поддерживать более низкую частоту на протяжении длительного времени. Это может улучшить производительность в задачах, которые не требуют больших ресурсов, но может повлиять на расход батареи.

За графическую производительность в MediaTek Dimensity 9300 отвечает графический процессор Arm Immortalis G720, который, по утверждениям компании, на 46% быстрее предыдущей версии. Он также поддерживает аппаратную трассировку лучей и другие современные функции. Было бы интересно сравнить его с Adreno, используемым в Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Относительно доступности, подробности пока не раскрыты, но MediaTek Dimensity 9300 начнет свой путь на китайском и европейском рынках. Возможно, он также появится на рынке США, представляя серьезную конкуренцию Qualcomm. Устройства, оснащенные этим чипсетом, будут доступны уже в этом месяце, и можно ожидать интересных результатов в тестах производительности. Несмотря на отсутствие эффективных ядер, MediaTek Dimensity 9300 представляет собой внушительное достижение, и его стратегия "гонки на холостом ходу" может привести к повышению производительности при более низком энергопотреблении.