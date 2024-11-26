Microsoft Office передает ваши данные для обучения ИИ

Microsoft Office включает функцию Connected Experiences, которая анализирует пользовательский контент. Согласно информации от пользователя соцсети X под ником nixCraft, эти функции автоматически передают данные из документов Word и Excel в массив для обучения искусственного интеллекта. Этот процесс активируется по умолчанию, если пользователь не отключит его самостоятельно. Microsoft пока никак не прокомментировала эти утверждения.

По умолчанию компания может использовать материалы из Office, такие как статьи, художественные произведения или рабочие документы, для обучения ИИ без запроса явного согласия. Это вызывает вопросы о защите интеллектуальной собственности и конфиденциальности данных. Чтобы отключить эту функцию, пользователям приходится искать опцию глубоко в настройках: путь к ней на ПК с Windows занимает семь кликов в меню «Файл». Очевидно, что процесс сделан не самым удобным.

Эта практика иллюстрирует растущую тенденцию в технологической сфере: компании активно собирают данные для обучения своих моделей ИИ. Хотя для работы ИИ действительно нужен человеческий контент, использование таких данных без прямого согласия пользователей вызывает споры. Пока Microsoft официально не подтвердила и не опровергла, что использует документы Office в этих целях.

Однако Соглашение об использовании служб Microsoft содержит пункт, который разрешает компании использовать пользовательский контент для улучшения своих продуктов и услуг. Этот пункт предоставляет Microsoft широкую лицензию, позволяя «копировать, сохранять, передавать, переформатировать, отображать и распространять» данные пользователей, что еще больше поднимает вопросы о конфиденциальности и контроле над собственными данными.

UPD: Для отключения функции перейдете по пути Файл > Параметры > Центр управления безопасностью > Параметры центра управления безопасностью > Параметры конфиденциальности и снимите галочку напротив «Включить необязательные подключенные возможности».