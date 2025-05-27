Moto G56 случайно "слили" на официальном сайте: все подробности о новинке

Неловкий момент для Motorola: компания случайно выложила на свои чешский и словацкий сайты полную информацию о еще не анонсированном Moto G56. Хотя страницу быстро удалили, скриншоты уже разлетелись по сети, подтвердив все предыдущие утечки.

Смартфон будет доступен в четырех стильных цветах: Pantone Dazzling Blue, Pantone Dill, Pantone Gray Mist и Pantone Black Oyster. Среди ключевых характеристик:

Процессор MediaTek Dimensity 7060

8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной (с возможностью расширения)

Основная камера 50 МП с сенсором Sony Lytia LYT-600

Фронтальная камера 32 МП

Аккумулятор 5200 мАч с 30-ваттной зарядкой

Особенно впечатляет защита: сертификаты IP68/IP69, соответствие военному стандарту MIL-STD-810H (выдерживает падения с 1,2 метра) и стекло Gorilla Glass 7i.

Официальный анонс Moto G56 запланирован на 29 мая. Судя по утечкам, Motorola готовит достойного конкурента в среднем ценовом сегменте. Осталось дождаться информации о цене и точной дате начала продаж.