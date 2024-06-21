Недорогая версия Apple Vision Pro обойдется дороже новенького iPhone

Работа над Apple Vision Pro 2 приостановлена, и теперь компания сосредотачивает больше ресурсов на разработку более дешевой модели, ожидаемой к выпуску в конце 2025 года. Согласно последним отчетам, стоимость текущей версии устройства останется высокой и будет сопоставима с ценой на iPhone премиум-класса.

Согласно информации от The Information, цена бюджетного Apple Vision Pro может быть такой же высокой, как и у флагманских моделей iPhone. Для сравнения, топовая версия iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти стоит 1599 долларов, что означает, что за эту цену покупатели могут приобрести не полную версию VisionOS. Высокая цена первого поколения Apple Vision Pro в 3499 долларов привела аналитика Минг-Чи Куо к пересмотру своих прогнозов по годовым поставкам с 800 000–850 000 единиц до 400 000–450 000 единиц.

Куо также отметил, что покупатели часто возвращают гарнитуру после нескольких попыток использования, что указывает на недостаточную полезность устройства по сравнению с iPhone или Mac. Это предполагает, что большинство потребителей будут рассматривать Apple Vision Pro как устройство для потребления мультимедиа, а не как полноценный рабочий инструмент.

Если Apple сможет улучшить производительность VisionOS 2 и предоставить функционал, близкий к Mac, у AR-гарнитуры есть шанс на успех. Однако это может негативно повлиять на продажи Mac и iPad, что создаёт дополнительные риски для компании. Бюджетный Apple Vision Pro, вероятно, будет уступать по характеристикам: меньшее количество камер, отсутствие EyeSight, более низкое качество дисплея и использование чипсета iPhone вместо Mac SoC.

Такие компромиссы могут не удовлетворить покупателей, так как даже при снижении цены устройство всё равно будет стоить как iPhone премиум-класса или MacBook Air средней комплектации. Потребители могут предпочесть более полезные устройства вместо гарнитуры, которая имеет высокий риск возврата из-за ограниченной функциональности. Как вы считаете, что бы выбрали вы? Делитесь своим мнением в комментариях.