Носимое устройство на базе ИИ Rabbit R1 оказалось простым Android-смартфоном

Rabbit R1 был представлен как доступное устройство носимой технологии и искусственного интеллекта, способное превзойти функциональность смартфонов. Однако рецензенты оказались разочарованы, критикуя его за преувеличенность и недостатки. Более того, выяснилось, что устройство, продаваемое за 199 долларов, фактически работает на операционной системе Android.

Весь пользовательский интерфейс Rabbit R1, по всей видимости, основан на одном Android-приложении. Анонимный источник предоставил файл APK Мишаалу Рахману из Android Authority, который затем установил его на Pixel 6a. Хотя потребовались некоторые настройки, в целом процесс прошел гладко, как показывают изображения ниже.

После установки Android-приложения смартфон был настроен аналогично Rabbit R1, включая соответствие кнопки увеличения громкости аппаратной кнопке Rabbit R1. Это позволяет пользователям пройти через процесс настройки и начать взаимодействие с помощником искусственного интеллекта. Rabbit R1 имеет экран с низким разрешением из-за его более низкой цены, что позволяет использовать домашний интерфейс на Pixel 6a. Однако приложение работает так, как задумано для Rabbit R1.

Странно, что компания скрывает эту важную информацию от своих потенциальных клиентов. Существенных различий между Rabbit R1 и Android-смартфоном на самом деле нет, за исключением ограниченных функций. На самом деле, мы можем предположить, что настоящие устройства искусственного интеллекта - это ваши смартфоны, которые уже стали вашим ежедневным средством общения. После этого открытия основатель и генеральный директор Rabbit, Джесси Лю, заявил Мишаалу Рахману, что R1 не является Android-приложением:

Rabbit R1 - это не Android-приложение. Мы знаем, что есть несколько неофициальных эмуляторов Rabbit OS. Мы понимаем, что многие хотят ощутить вкус нашего искусственного интеллекта и LAM, вместо того чтобы ждать своего r1.



Для устранения недопонимания и ясности ситуации Rabbit OS и LAM работают в облаке с специальными модификациями AOSP и прошивкой низкого уровня, поэтому локальный пиратский APK без подходящей ОС и облаков не сможет получить доступ к нашим услугам.



Rabbit OS настроен для r1, и мы не поддерживаем сторонние клиенты. После сегодняшнего OTA мы внедрили улучшенную облачную проверку для проверки запросов устройств/клиентов. Мы оставляем за собой право предпринять любые меры в области кибербезопасности в случае злоупотреблений нашими услугами.

В форуме X Рахман упомянул, что 14-летний подросток смог запустить обычные Android-приложения на Rabbit R1, что показывает, что в устройстве нет ничего особенного. В конечном итоге, обычный Android-смартфон, вероятно, предоставит вам лучший пользовательский опыт, чем Rabbit R1.