Новые RTX 5060 и 5060 Ti уже в продаже — раньше официального релиза?

Пока NVIDIA ещё не успела официально представить свои свежие графические ускорители RTX 5060 и 5060 Ti, некоторые производители ПК уже начали продавать сборки с этими картами. CyberPowerPC и Stormcraft неожиданно выкатили свои новинки на популярных платформах Best Buy и Newegg, намекая: релиз может состояться раньше, чем планировалось.

На Best Buy (пусть и недолго) мелькнул настольный ПК Gamer Master от CyberPowerPC, укомплектованный процессором Ryzen 7 8700F, 16 ГБ DDR5, 2 ТБ SSD и RTX 5060 8 ГБ — всё это по цене $1149, что всего на $50 больше, чем аналог с RTX 4060. Хотя листинг исчез, следы остались.

Тем временем на Newegg ещё можно найти три модели от Stormcraft, уже оснащённые новыми видеокартами. Базовая версия — ПК SIRIUS с Intel Core i5-14400F, RTX 5060 Ti, 32 ГБ DDR5 и 1 ТБ SSD за $1299. Есть и мощнее — с Core i7-14700F и 2 ТБ хранилища: вариант с RTX 5060 стоит $1399, а с 5060 Ti — $1499. Разница в цене между обычной и Ti-версией ожидаемо составляет $100, что подтверждает ранние утечки: RTX 5060 — $299, RTX 5060 Ti 8 ГБ — $399, а версия на 16 ГБ — $499.

Интересный поворот — все три ПК Stormcraft появятся в продаже уже 25 апреля, хотя ещё недавно сообщалось, что RTX 5060 выйдет в мае. По последним данным, анонс обеих моделей состоится одновременно — уже 15 апреля.

Если всё пойдёт по плану, геймеры смогут протестировать новые видеокарты NVIDIA гораздо раньше, чем ожидали. А OEM-производители, как видно, к запуску полностью готовы.