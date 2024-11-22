Nvidia намекнула на возможны дефицит игровых видеокарт в конце 2024 года

На фоне успешного третьего квартала финансовый директор Nvidia сообщила о вероятном дефиците игровых решений в четвёртом квартале. Продажи оказались настолько высокими, что компания не успела восполнить складские запасы.

По итогам третьего квартала игровая выручка Nvidia достигла $3,3 млрд, что на 15 % больше, чем годом ранее, и превзошло ожидания аналитиков. Прирост составил 14 % относительно предыдущего квартала. Успешными были продажи как игровых ноутбуков и настольных видеокарт, так и компонентов для Nintendo Switch.

Резкий рост спроса привёл к тому, что запасы в рознице закончились быстрее, чем ожидалось. Как пояснила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, компания активно работает над увеличением поставок, но полностью восполнить их к четвёртому кварталу не удастся. Она заверила, что ситуация стабилизируется в начале следующего года, и этот период дефицита будет кратковременным.

Связь возможного дефицита с выпуском новых видеокарт или переключением внимания на серверные решения Кресс не прокомментировала.