OnePlus Ace 5 Racing и Ultra: грядущие фавориты с мощной начинкой

OnePlus Ace 5 Racing позиционируется как доступный производительный вариант. Смартфон получил 6,77-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080×2392 пикселей и работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400e. Фотомодуль включает основную 50-мегапиксельную камеру и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор, а для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Несмотря на компактные габариты (163,58×76,02×8,27 мм) и вес 199 грамм, устройство оснащено внушительным аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Пользователям будут доступны модификации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256/512 ГБ.

Старшая модель Ace 5 Ultra предлагает более продвинутые характеристики. Здесь установлен 6,83-дюймовый OLED-дисплей с повышенным разрешением 1272×2800 пикселей и топовый чипсет Dimensity 9400+. Основная камера сохранила 50-мегапиксельный сенсор, но получила полезное дополнение в виде 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля.

При аналогичной батарее на 7000 мАч и 100-ваттной зарядке Ultra предлагает расширенные варианты памяти — вплоть до рекордной конфигурации 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Обе модели сохранили фирменные особенности OnePlus: встроенный сканер отпечатков пальцев и ИК-бластер для управления техникой.

Официальная презентация новых устройств состоится на следующей неделе, где станут известны окончательные цены и даты начала продаж. Судя по характеристикам, OnePlus готовит достойных конкурентов для текущих флагманов среднего ценового сегмента.