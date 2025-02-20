Oppo Find N5 неожиданно хорошо коммуницирует с Mac

Oppo представила Find N5 — самый тонкий складной смартфон на рынке, который выделяется не только дизайном, но и глубокой интеграцией с компьютерами Apple Mac. Как отмечает The Verge, теперь владельцы Mac смогут легко обмениваться файлами и даже управлять компьютером прямо с экрана смартфона.

Чтобы подключить Find N5 к Mac, достаточно установить приложение Oppo O Plus Connect с официального сайта компании. Всё просто — устройства должны быть в одной Wi-Fi сети. После настройки вы сможете просматривать файлы на смартфоне через Mac и передавать их по воздуху. Это большой шаг вперёд, учитывая, что даже для проводного подключения Android к macOS обычно требуется сторонний софт.

Но настоящая магия начинается с функции удалённого управления. Find N5 позволяет транслировать экран Mac прямо на смартфон, превращая его в компактный ноутбук. Смартфон можно развернуть на весь экран или сложить пополам для удобства. В нижней части складывающегося экрана можно использовать клавиатуру, тачпад или панель с горячими клавишами для управления Mac. И что самое крутое — устройства могут быть в разных сетях, а функция всё равно будет работать.

До этого приложение Oppo O Plus Connect уже позволяло передавать файлы между телефонами Oppo, OnePlus, Realme и компьютерами с Windows, а также обмениваться данными между iPhone и iPad. Теперь компания сделала шаг вперёд, открыв возможности и для пользователей macOS. Более того, Oppo обещает в будущем добавить эти функции и на другие свои устройства.

Новый Find N5 — это не просто ещё один складной смартфон, а девайс, который реально расширяет границы привычного взаимодействия между гаджетами. И если вы пользователь Mac и подумываете о новом смартфоне — возможно, это ваш идеальный выбор.