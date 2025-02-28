Первые обзоры Apple iPhone 16e рисуют неоднозначную картинку

Apple представила iPhone 16e, обновлённую версию своего доступного смартфона, избавившись от приставки «SE» и добавив несколько неожиданных улучшений. Устройство получило новый дизайн, свежие технологии и первый в истории компании фирменный 5G-модем. Первые обзоры от журналистов и блогеров уже появились — давайте разберёмся, стоит ли этот iPhone своих денег.

Новый iPhone получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, напоминающий iPhone 14, и 48-мегапиксельную основную камеру Fusion. Face ID заменил Touch ID, а внутри установлен слегка урезанный чип A18 — его отличие от версии в iPhone 16 заключается в одном убранном графическом ядре. Главной же новинкой стал 5G-модем Apple C1, который, по словам компании, работает эффективнее решений от Qualcomm.

Вот что говорят о новинке ведущие техноблогеры:

Джон Веласко из Tom’s Guide утверждает, что разница между Apple C1 и Qualcomm в реальных условиях практически незаметна. Хотя Apple заявляет, что её модем потребляет меньше энергии, на практике скорость соединения не сильно отличается. В тестах скорости в Нью-Йорке лишь в одном случае iPhone 16e показал лучшие результаты, чем обычный iPhone 16. Эллисон Джонсон из The Verge подтверждает эти выводы: по её мнению, первое поколение собственного модема Apple работает стабильно, но пока не превосходит решения конкурентов.

Apple уверяет, что iPhone 16e имеет самое долгое время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей компании. Однако тесты Tom’s Guide показали, что разница незначительна: iPhone 16e проработал 12 часов 41 минуту, а iPhone 16 — 12 часов 43 минуты. Максимальный результат автономности составил 12 часов 49 минут против 13 часов 19 минут у старшей модели.

Процессор A18 в iPhone 16e получил 4-ядерный графический чип, тогда как в обычном iPhone 16 их 5. Патрик Холланд из CNET провёл тесты и обнаружил заметную разницу в графической производительности между этими моделями, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях.

Неожиданным изменением стало отсутствие MagSafe. Патрик Холланд из CNET пишет, что если у вас никогда не было iPhone с MagSafe, вы вряд ли почувствуете разницу. Но если в доме уже есть аксессуары с поддержкой MagSafe, их отсутствие в 16e может оказаться неприятным сюрпризом.

iPhone 16e — интересный шаг Apple, но оправданы ли все изменения? Да, он получил новый дизайн, фирменный 5G-модем и увеличенную батарею. Однако разница в производительности и автономности по сравнению с iPhone 16 минимальна, а отсутствие MagSafe может отпугнуть часть пользователей. Если вам нужен бюджетный iPhone с современным экраном и хорошей камерой — 16e выглядит достойно. Но если разница в цене с iPhone 16 невелика, возможно, стоит доплатить за полноценную модель без компромиссов.