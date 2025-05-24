Первые примеры фотографий компактного флагмана OnePlus 13s

OnePlus впервые покажет компактный флагманский смартфон в Индии уже в следующем месяце. Нам удалось подержать устройство в руках и сделать несколько фото на камеру OnePlus 13s, хотя подробные характеристики пока остаются под покровом тайны.

Главной фишкой новинки станет 32-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом — такого OnePlus еще не делал. На задней панели расположилась двойная основная камера, но детали о модулях производитель пока не раскрывает.

Больше информации и полные впечатления от использования мы сохранили для будущего обзора. Осталось немного подождать официального анонса, чтобы узнать все подробности о новом компактном флагмане от OnePlus.