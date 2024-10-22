Первым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Elite станет Realme GT7 Pro

Realme объявила о скором выходе нового флагманского смартфона Realme GT7 Pro. Этот аппарат станет первым в России, который получит новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Основная фишка GT7 Pro — это мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Elite, созданный по 3-нм техпроцессу. Он оснащён двумя топовыми ядрами Oryon с частотой до 4,32 ГГц и шестью высокопроизводительными ядрами с частотой до 3,53 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 830, который поддерживает все современные графические API, включая Unreal Engine и Nanite, что делает его отличным выбором для геймеров и тех, кто работает с тяжёлыми визуальными приложениями.

Производительность смартфона впечатляет: в тестах AnTuTu он набрал более 3 миллионов баллов, что подтверждает его мощность и скорость работы. Устройство обещает объединить высокую производительность с эффективными AI-технологиями, что особенно важно для современных задач.

В Realme подчеркнули, что за шесть лет они закрепились в сегменте производительных смартфонов, чему способствовал успех серии GT6, выпущенной в начале года. Несмотря на сложности с поставками и возросшую конкуренцию, бренд готов выпустить GT7 Pro и снова удивить своих пользователей.