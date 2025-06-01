Pixel 10 могут выйти раньше срока: Google готовит сюрприз для фанатов

Google, похоже, решила изменить привычный график выпуска своих флагманов. В то время как прошлогодние Pixel 9 (кроме бюджетной версии 9a) были представлены в августе, новые утечки указывают на более ранний анонс Pixel 10.

Ключевым доказательством стало приглашение для участников программы Pixel Superfans. Избранным фанатам бренда предлагают посетить эксклюзивное 1,5-часовое мероприятие Pixel Penthouse в Лондоне 27 июня, где они смогут первыми познакомиться с новыми устройствами Pixel и их функциями.

Хотя в приглашении прямо не указано, что это будут модели Pixel 10, другие признаки подтверждают эту теорию:

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Если предположения верны, поклонники Google смогут получить новые флагманы на месяц раньше обычного срока. Такой шаг может быть частью стратегии компании по укреплению позиций на конкурентном рынке смартфонов.

Остается ждать официальных подтверждений от Google, но уже сейчас ясно — лето 2025 года может принести нам неожиданные сюрпризы от технологического гиганта.