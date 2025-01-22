ПК-игры станут доступны на планшетах Xiaomi благодаря WinPlay

Xiaomi активно работает над тем, чтобы открыть владельцам своих устройств доступ к играм для Windows. Компания начала тестировать новую технологию на базе движка WinPlay, встроенного в операционную систему HyperOS. Главной особенностью этого подхода является возможность запускать игры локально, без необходимости подключения к интернету, что выделяет решение Xiaomi на фоне облачных игровых сервисов.

На первом этапе тестирования участвуют пользователи планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Движок WinPlay позволяет планшету воспроизводить программное обеспечение Windows с минимальными потерями производительности. По заявлению компании, снижение мощности графического процессора составляет всего 2,9%. Впечатляющий пример возможностей новой технологии — работа Steam на планшете, что обеспечивает доступ к обширной библиотеке игр. Однако не все проекты пока поддерживаются, что связано с ограничениями платформы и начальным этапом разработки.

Некоторые пользователи уже протестировали WinPlay на практике. Инсайдеры делятся снимками, на которых планшет запускает популярные игры для Windows с использованием контроллеров Xbox. Среди таких игр — классический Tomb Raider, который уверенно работает в новых условиях. На данном этапе Xiaomi сосредоточена на планшетах, но остаётся открытым вопрос, появится ли эта технология на смартфонах компании. В любом случае, тестирование движка WinPlay демонстрирует стремление Xiaomi к созданию устройств, способных обеспечить уникальный опыт для мобильных геймеров.