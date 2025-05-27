Подробности о Xiaomi YU7: новый электрический внедорожник, который может перевернуть рынок

Всего через год после успешного запуска седана SU7, Xiaomi готовится покорять новый сегмент — рынок электрических внедорожников. Модель YU7, представленная 22 мая, уже вызвала ажиотаж своими характеристиками и обещает стать серьезным конкурентом Tesla Model Y.

Габариты и возможности

YU7 — это полноразмерный пятиместный внедорожник длиной почти 5 метров с колесной базой 3 метра. Xiaomi предлагает три версии:

Standard и Pro с батареей 96,3 кВт·ч (запас хода 835 км и 770 км соответственно)

с батареей 96,3 кВт·ч (запас хода 835 км и 770 км соответственно) Max с батареей 101,7 кВт·ч (760 км)

Для сравнения, Tesla Model Y в Китае предлагает максимум 719 км пробега.

Стратегия Xiaomi

Компания явно не собирается останавливаться на достигнутом:

В марте 2024 года выпустила первый электромобиль SU7

В феврале 2025-го представила мощную версию SU7 Ultra (1548 л.с.)

Уже заняла 8-е место в мировых продажах электромобилей

Что дальше?

Официальный дебют YU7 состоится на автосалоне Auto Shenzhen 2025 (31 мая — 8 июня). Особое внимание будет приковано к июльскому старту продаж и, конечно, к цене — именно она определит, сможет ли YU7 повторить успех SU7.

Судя по всему, Xiaomi серьезно намерена закрепиться в автопроме. И если YU7 окажется таким же удачным, как SU7, Tesla и другим производителям придется серьезно понервничать.