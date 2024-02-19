Полный список устройств Samsung, которые получат Android 15

Теперь, после выпуска Google первой предварительной версии Android 15 Developer Preview для пользователей Pixel, многие пользователи, не обладающие устройствами Pixel, начали интересоваться, будут ли они иметь доступ к последнему обновлению, и если да, то когда. Особенно интерес вызывает компания Samsung, один из крупнейших производителей устройств на базе Android, у которой огромный ассортимент устройств, которые могут иметь право на обновление до Android 15. В данной статье мы попытаемся перечислить все устройства, которые, предположительно, получат это обновление.

Следует отметить, что стабильная версия Android 15 планируется выйти уже в июле текущего года. Что касается операционной системы на устройствах Galaxy, владельцам предстоит подождать до конца года, но, судя по предыдущим опытам с Samsung, можно ожидать запуска бета-версии для устройств Galaxy в течение этого года. Учитывая приверженность компании, не удивительно, если к концу года большинство подходящих устройств уже будут обновлены до новой версии ОС.

С учетом вышесказанного, давайте не будем терять время и рассмотрим все устройства Samsung Galaxy, которые, по предварительным данным, могут быть обновлены до Android 15. Следует помнить, что это устройства, доступные на рынке в настоящее время, и будущие модели, такие как Galaxy A55 и A35, будут автоматически включены в этот список.

  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy A73
  • Galaxy A72
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A15 (LTE+5G)
  • Galaxy A14 (LTE+5G)
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F15
  • Galaxy M54
  • Galaxy M34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M33
  • Galaxy M15

Как уже упоминалось ранее, этот список не является окончательным и может быть расширен с выпуском новых устройств Samsung в ближайшие месяцы. Поэтому любое устройство, выпущенное в 2011 году или позже, предположительно, получит обновление, и будет интересно увидеть, как выглядит One UI 7.0. Судя по текущей информации, новое обновление не предполагает значительных визуальных изменений, а вместо этого сосредотачивается на улучшениях, построенных на основе предыдущих обновлений. Так что давайте будем внимательно следить за тем, что предложит Samsung.