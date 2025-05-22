Полупроводниковые пошлины: технологические гиганты бьют тревогу

Министерство торговли США рассматривает возможность введения пошлин на импорт полупроводников, что вызвало волну критики от ведущих технологических компаний. TSMC, Dell и HP уже выразили свой категорический протест, утверждая, что такие меры нанесут удар по их бизнесу и поставят под угрозу многомиллиардные инвестиции в американскую экономику.

TSMC, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, выступила с особенно резкой позицией. Компания предупредила, что дополнительные тарифы приведут к снижению спроса на продукцию её ключевых клиентов, включая Apple, AMD, Nvidia и Intel. Это неизбежно отразится на доходах TSMC и может поставить под вопрос реализацию её амбициозного проекта стоимостью 165 миллиардов долларов в Аризоне. В официальном заявлении компания подчеркнула, что снижение спроса создаст неопределённость относительно сроков строительства и ввода в эксплуатацию своих американских фабрик. Примечательно, что производственные мощности TSMC в Аризоне уже полностью загружены заказами до конца 2027 года, но даже этого недостаточно для удовлетворения глобального спроса на полупроводники.

Dell и HP присоединились к критике TSMC, выразив сомнения в способности американской полупроводниковой отрасли обеспечить их потребности. Dell указала на отсутствие в США необходимой инфраструктуры для масштабных поставок чипов, в то время как HP заняла ещё более жёсткую позицию, заявив об отсутствии альтернатив импорту и предупредив, что новые пошлины нанесут ущерб производственным мощностям компании, инновационному потенциалу и в конечном итоге — национальной безопасности страны.

Intel, в отличие от других участников рынка, занял более взвешенную позицию. Компания, переживающая финансовые трудности, поддержала идею защиты американских производителей, но одновременно призвала к сохранению исключений для критически важных технологий. Intel настаивает на необходимости освобождения от пошлин чипов, произведённых по американским технологиям, а также оборудования для их производства, включая литографические машины ASML. По мнению компании, полный отказ от импорта приведёт к неизбежным задержкам и росту себестоимости продукции.

Эксперты предупреждают, что введение пошлин может иметь далеко идущие последствия. Рост цен на электронику для конечных потребителей, замедление строительства новых производственных мощностей и ослабление позиций США в глобальной полупроводниковой гонке — вот лишь некоторые из потенциальных рисков. В то время как технологические гиганты продолжают оказывать давление на правительство, вопрос о том, пойдёт ли Вашингтон на компромисс, остаётся открытым. Очевидно одно: решение по этому вопросу окажет значительное влияние на будущее всей отрасли.