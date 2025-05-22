Представлен Moto G5 6 во всей красе: новые рендеры раскрывают дизайн и цвета

Новые рендеры Moto G5 6 раскрыли ранее неизвестную расцветку Pantone Gray Mist, а также подтвердили три других варианта: Pantone Dill, Pantone Dazzling Blue и Pantone Black Oyster. Утечки продолжают раскрывать детали о предстоящем смартфоне, который обещает стать достойным преемником популярной линейки.

Согласно последним данным, Moto G5 6 получит 6,72-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 7060 с вариантами оперативной памяти 4/8 ГБ и встроенного хранилища до 512 ГБ. Аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки должен обеспечить хорошую автономность.

Фотомодуль включает 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony Lytia LYT-600, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Смартфон сохранил 3,5-мм разъем для наушников и получил защиту по стандартам IP68/IP69.

Ожидается, что Moto G5 6 выйдет с предустановленной Android 15. Если судить по активности утечек, анонс может состояться значительно раньше, чем в прошлом году, когда Moto G5 5 представили только в сентябре. Судя по характеристикам, Motorola готовит сбалансированное предложение в среднем ценовом сегменте.